Аталанта — Арсенал 0:0 Огляд матчу 19.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 вересня 2024 року.

Аталанта з незабитим пенальті поділила очки з Арсеналом.

Другий епізод італійсько-англійського протистояння за тиждень завершився без голів.

У наступному турі бергамаська Аталанта гратиме в гостях у донецького Шахтаря, а лондонський Арсенал прийматиме французький Парі Сен-Жермен.

Огляд матчу:

Аталанта — Арсенал 0:0

На 51-й хвилині Матео Ретегі (Аталанта) не забив пенальті (воротар).



Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста (Белланова, 70), де Рон, Едерсон, Руджері (Пашалич, 89) — Де Кетеларе (Куадрадо, 60), Ретегі (Дзаніоло, 70), Лукман (Самарджич, 89).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер (Калафіорі, 73) — Райс, Парті (Жоржиньо, 58), Гаверц — Сака (Стерлінг, 73), Жезус (Троссар, 58), Мартінеллі.