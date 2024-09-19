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22:00
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-
02 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Атлетіко
-
02 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
Монако
-
02 жовтня
22:00
Ліверпуль
-
Болонья
-
02 жовтня
22:00
Штурм
-
Брюгге
-
02 жовтня
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Стуані: Дебютувати в Лізі чемпіонів — це те, про що я завжди мріяв

19 вересня 2024

Крістіан Стуані, Getty Images

Форвард Жирони прокоментував поразку від ПСЖ.

У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні каталонська Жирона поступилась французького Парі Сен-Жермен на полі суперників.

ПСЖ — Жирона 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "червоно-білих" Крістіан Стуані поділився враженнями від виступу команди.

"Команда доклала величезних зусиль, виконала виняткову роботу проти такої команди, як ПСЖ. Ми протистояли суперникам упродовж усього матчу. Ми намагалися нейтралізувати команду з високою якістю та чудовими гравцями в складі.

Але ми в підсумку програли. Зараз ми повинні зберегти ті хороші моменти, які команда виконувала сьогодні, і їх було дійсно багато.

Грати в єврокубках дуже складно. Ми знали, що будемо страждати. У нас було кілька моментів, щоб забити, але нам не вдалось це зробити.

Дебютувати в Лізі чемпіонів — це те, про що я завжди мріяв. Я довго боровся за таку можливість, і, більше того, вона прийшла з клубом усього мого життя. Це неймовірний досвід, який прийшов до мене із запізненням, але він усе ж таки прийшов", — заявив уругвайський виконавець.

Нагадаємо, що Стуані також став найстаршим дебютантом в історії турніру серед польових гравців.

Наступний матч каталонська Жирона проведе вдома проти нідерландського Феєнорда.

Джерело: Diario SPORT (Sport.es)

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