ПСЖ — Жирона 1:0 Відео гола та огляд матчу 18.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату французький Парі Сен-Жермен на власному полі приймав каталонську Жирону, і лише за рахунок помилки воротаря суперників на останніх хвилинах компенсованого часу зумів відкрити рахунок у грі — 1:0.

Перевага команди Луїса Енріке за статистикою виявилась шаленою, однак на полі до останнього було незрозуміло, як чемпіони Франції мають розкрити захист абсолютних дебютантів турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Жирона у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

ПСЖ — Жирона 1:0

Гол: Гассаніга, 90 (авт.)

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья (Кан Ін, 63), Руїс (Невеш, 63) — Дембеле (Бералдо, 90+2), Асенсіо (Коло Муані, 39), Баркола (Дуе, 63).

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Мартін (Соліс, 65), Ромеу, ван де Бек (Данжума, 59) — Циганков (Франсес, 88), Хіль (Аспрілья, 66) — Стуані (Порту, 58).

Попередження: Крейчі, Ромеу, Гассаніга