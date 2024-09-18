Травми Сікана та Коноплі: Шахтар провів дві вимушені заміни у першому таймі з Болоньєю

Непростий перший тайм для "гірників" в Італії.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату донецький Шахтар вирушив у гості до італійської Болоньї.

Протягом першого тайму тренерському штабу "гірників" на чолі з Маріно Пушичем довелося провести дві незаплановані заміни через травми.

На 35-ій хвилині зустрічі Невертон замінив Данила Сікана, оскільки в українського форварда, швидше за все, зламався ніс в результаті боротьби.

Вже на 41-ій хвилині дискомфорт відчув правий захисник Юхим Конопля - українець здійснив спробу повернутися на поле, проте у підсумку знову опинився на загоні та потребував заміни. Замість нього на поле вийшов Вінісіус Тобіас.

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