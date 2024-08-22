Динамо Київ — Зальцбург. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Футбол є спортом "великих досягнень", тож результат — це все, на що в підсумку звертають увагу. Київське Динамо в першому матчі проти австрійського Зальцбурга потрібного результату не досягло й це все, що згадають про цю гру менше, аніж за тиждень. За помилки в захисті карають. Суперники за попередніми раундами, із власних на те причин, не змогли навчити команду Олександра Шовковського цього гіркого досвіду, тож всотувати його довелось у настільки відповідальний вечір. Можливо, воно й зіграє свою роль у майбутньому, але зараз є поразка 0:2 та купа моментів без належної реалізації, які й усі одразу не пригадаєш — надто багато їх було.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арені Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 8,0. У Динамо в цій кваліфікації є лише одна стабільна ланка, до якої жодних питань узагалі не виникає — воротарська. Бущан відверто врятував нас та свою команду від того, щоб матч-відповідь "випадково" не перетворився на просто формальність. Надійна гра як на лінії, так і на виході з воріт, від Георгія давала Динамо хоч трохи впевненості, але й його суперникам удалось пробити двічі.

Олександр Караваєв — 5,5. Виступ правого захисник киян не можна вважати вдалим лише тому, що відбувалось багато помилок на м’ячі. Коли команда активно бігла вперед у першому таймі, то й Караваєв активно долучався до цих атак і повсякчас брав участь у розіграші вже на моменті вирішальної передачі. Як такого, протистояння проти Глуха в них не було, тож можна було й більше натискати на фланг, де травмувався ключовий лівий захисник суперників. А потім ще й цей привезений пенальті на початку другого тайму.

Денис Попов (5,5) — Тарас Михавко (6,5) — 5,5. До центру оборони Динамо питання виникали лише в окремих епізодах, але цього разу вийшло так, що саме вони й вирішили долю матчу. Попов грав у фірмовому брутальному стилі майже весь час, але одного разу пішов читати епізод, і одразу суперники цим скористались. Михавко настільки ризикувати ще собі не дозволяє, тож провів матч на рівні. І якби не пропущені голи, то й загальна оцінка була б вищою.

Владислав Дубінчак — 6,5. На лівий фланг захисту Динамо припало дуже багато роботи цього разу, бо цей невгамовний Нене дійсно був разюче небезпечним. Дубінчак із ним порався не завжди дуже вдало, але й на гру проти відверто інсайда Владислав не надто розрахований. А там ще й допомога в суперника була завжди за спиною, тож якби не ті, переважно, виграні дуелі від оборонця киян, загальна картина теж могла б бути менш оптимістичною.

Олександр Піхальонок — 6,5. Виявляється, що якщо суперники проводять ґрунтовну підготовку до гри, то й проти Піхальонка в його розкішній поточній формі можна знайти якісну протидію. Олександру майже не давали простору, хоча він шукав його ледь не по всій ширині та глибині атаки й лише кілька фірмових пасів, не кажучи вже про удари, ми мали змогу побачити цього вечора. При цьому Піхальонку дали відіграти повний матч, що також свідчить про його незамінність для цього Динамо.

Володимир Бражко — 7,0. Кажуть, що опорний півзахисник Динамо грав із пошкодженням, тож трохи більше за пів години, які він провів на полі, та ще й як провів, то було навіть занадто добре. Людина-підкат та майстер читання чужої гри, але два гольових епізоди промайнули якось повз нього. А ще кажуть, що один великий клуб дуже цікавиться трансфером уже цього літа. Що ж, вітрина гарна.

Микола Шапаренко — 7,5. Люто заведений був центральний півзахисник Динамо на цю гру й ці надмірні емоції в підсумку йому де в чому завадили. Повівся на дешеву провокацію вже на шляху до роздягальні в перерві — отримав картку — і далі з таким палким серцем уже грати не можна. А коли вмикався холодний розум проти цих австрійців, то й одразу була помітна їхня перевага в швидкості. Отже, треба бути більш розсудливим. Шкода, адже матч можна було видати грандіозний.

Андрій Ярмоленко — 3,0. Історія, яка сягає сивих давен — якщо досвідчений лідер атак Динамо забиває в цьому сезоні, то його носять на руках аж до наступного матчу. А якщо не забиває, то ці самі руки "виносять" його на смітник футбольної історії. Погодьтесь, якщо б була реалізація покеру (або хоча б одного, для початку) цих гольових моментів від Андрія, то це був би геть інших контекст протистояння. Але, як і все в цьому матчі у виконанні Динамо, усе впирається в банальну реалізацію моментів.

Владислав Ванат — 5,5. Форвард Динамо знову без голів за підсумком єврокубкового вечора, тож як його дії можуть оцінювати вболівальники? Звісно, що негативно, бо й у підігруванні чи-то партнери погано відчували Ваната, чи-то він трохи поспішав і не завжди відчував епізод. У підсумку, один удар за гру й той невдалий, але кілька цікавих передач із флангів у глибині. Якось так.

Владислав Кабаєв — 7,0. Лівому форварду Динамо порадили грати глибше в цьому матчі, і він у підсумку зіграв так, що ледь на пару з Дубінчаком не з’їли той правий фланг атаки суперників. Але десь Кабаєв не встигає за суперниками — одразу небезпека біля власних воріт, а як позаду відпрацює — то й попереду може не вистачити звичної потужності та варіантів. Розірватись на "двох Кабаєвих" було неможливо, а Динамо б ці опція не завадила.

Микола Михайленко — 6,5. Пів години ігрового часу для резервного опорника — то, судячи з усього, так і було заплановано тренерським штабом Шовковського, тож до ротації питань жодних. Та й по грі Михайленко потрапив до такої фази, коли команди носились від воріт до воріт безупину, тож викликів насправді в нього було не так уже й багато. Залишалось лише не наварити, і тут бездоганний пас Миколи зіграв йому на користь.

Назар Волошин — 6,5. Динамо на старті сезону в плані заміни Ярмоленка на Волошина є дуже прогнозованим, бо не вистачає одного, то інший має додавати за ходом гри, або ж компенсувати досвідом, якщо треба навпаки. Цього разу треба було реалізувати перший варіант, свіжий Назар з’явився на полі, гра в нього пішла належним чином, а ось результативні дії — ні. Як і у решти партнерів, тож тут без здивувань.

Олександр Тимчик — 6,0. Свіжого правого захисника кияни випускали вже тоді, коли ризик пропустити третій не так бентежив, як вірогідність залишити рахунок 0:2. Судячи з результату, поява Тимчика не додала ефективності, але хоч менше провалів у зоні почало виникати під час переходів.

Максим Брагару — 6,0. Не так уже й багато часу отримав і універсал Динамо, який міг би закрити будь-яку позицію, окрім місця Бущана, на полі, за потреби. Шовковський за рахунок Брагару додавав у атаці й це виглядало слушним рішенням. Можливо, Максим трохи поспішав із вирішальним пасом, але й ситуація була такою, що вже треба було поспішати.

Владислав Супряга — не все так погано, як передбачалось. Форварду дістались лише крихти ігрового часу, проте важко було побачити атаку Динамо без його безпосередньої участі за цей час. А забий партнери під час одного з тих випадів, так ми би ще й казали про геніальне виконання передачі від Супряги.