Бущан: Думаю, що в Динамо Київ ще будуть шанси зіграти в Австрії якомога краще

У першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА напередодні київське Динамо поступилось проти австрійського Зальцбурга.
Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри воротар "біло-синіх" Георгій Бущан прокоментував виступ власної команди.
"Як на мене, гра сьогодні була рівною, просто треба було реалізовувати свої моменти, але не пощастило. Але команда грала до кінця, і я думаю, що в нас ще будуть шанси зіграти в Австрії якомога краще.
Думаю, було присутнє певне хвилювання, але й суперник добре пресингував. Зокрема, в першому таймі нам не завжди вдавалось вийти з-під пресингу, були й мої помилки. У другому таймі налагодили нашу гру, але трохи не пощастило", — заявив український виконавець.
Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.