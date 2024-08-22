Бущан: Думаю, що в Динамо Київ ще будуть шанси зіграти в Австрії якомога краще

Голкіпер Динамо Київ прокоментував поразку від Зальцбурга.

У першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА напередодні київське Динамо поступилось проти австрійського Зальцбурга.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "біло-синіх" Георгій Бущан прокоментував виступ власної команди.

"Як на мене, гра сьогодні була рівною, просто треба було реалізовувати свої моменти, але не пощастило. Але команда грала до кінця, і я думаю, що в нас ще будуть шанси зіграти в Австрії якомога краще.

Думаю, було присутнє певне хвилювання, але й суперник добре пресингував. Зокрема, в першому таймі нам не завжди вдавалось вийти з-під пресингу, були й мої помилки. У другому таймі налагодили нашу гру, але трохи не пощастило", — заявив український виконавець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.