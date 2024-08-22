Шапаренко: Динамо Київ просто не реалізувало свої моменти

Півзахисник Динамо Київ прокоментував поразку від Зальцбурга.

Напередодні київське Динамо поступилось у першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти австрійського Зальцбурга.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Шапаренко прокоментував виступ власної команди.

"По такій грі ми заслужили на забитий м’яч вдома. Не знаю, із чим пов’язано те, що не вдалося це зробити — просто не реалізували свої моменти, а суперник — реалізував свої.

Гравці суперника дуже добре оборонялись. У нас було пару підходів до воріт, але захисники добре відбивались, блокували наші спроби. Кілька ударів у нас таки було, але невдалих.

Повторюсь, ми не змогли реалізувати моменти, які у нас були. Будемо чекати на матч-відповідь та постараємося реабілітуватись.

Головний тренер указав нам на помилки, і ви бачили, що по перерві ми добре грали. Та стався нещасний випадок із пенальті. Це футбол, подібне трапляється. Хоча ми мали шанси відігратись, усе залежало від нас.

На мою думку, команда дуже гідно грала. Хорошим був початок першого тайму, ми могли забивати. Другий тайм теж вийшов непоганим. Цікава була гра, на жаль, ми поступилися.

Я задоволений командою, гравцями, тим, що вони вийшли на поле не просто відбувати номер, а грали за емблему Динамо та віддавали усі сили, щоб здобути гідний результат", — заявив український виконавець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.