Тренер Зальцбурга: Я багато разів говорив — право грати у Лізі чемпіонів треба заслужити

Наставник "биків" поділився своїми думками перед грою з київським Динамо.

Головний тренер Зальцбурга Пепейн Ліндерс прокоментував майбутній перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"Я багато разів говорив — право грати у Лізі чемпіонів треба заслужити. Ми хочемо знову старанно працювати, коли гратимемо з київським Динамо, і знову грати у хороший футбол, який ми нещодавно показали.

Ми раді, що опинилися в такій ситуації, провівши два дуже добрі матчі проти Твенте. Це справді складний період із великою кількістю матчів за короткий проміжок часу.

Нам потрібно якнайбільше свіжих гравців, і хлопці, які виходять з лави запасних, повинні бути не просто замінами, а й гравцями, які можуть змінювати хід гри. Поки що ми справлялися з цим, як ви могли бачити, наприклад, у матчі з ЛАСКом", — наводить слова Ліндерса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Зальцбург відбудеться завтра, 21 серпня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.