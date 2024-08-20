Динамо — Зальцбург: де дивитись матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 21.08.2024

У середу, 21 серпня, київське Динамо проведе перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025.
Суперником "біло-синіх" стане віцечемпіон Австрії – РБ Зальцбург. Поєдинок, номінально домашній для нашої команди, пройде в польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін".
У прямій трансляції гру покаже транслятор основної стадії єврокубків у сезоні-2024/2025 – медіасервіс MEGOGO.
Початок трансляції – о 22:00 за київським часом.
Також слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua.