Стрічка новин

12:35

Динамо — Зальцбург: де дивитись матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 21.08.2024

11:18

Динамо — Зальцбург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

10:59

Єо: Наш аналіз Динамо показав, що проти нас гратиме дуже розумна і сильна команда

10:25

Ліндерс: Зальцбургу потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів

15:11

Матч Динамо — Зальцбург розсудить арбітр, який працював на Суперкубку УЄФА

19:49

Зальцбург, як і Динамо, переніс матч у чемпіонаті заради Ліги чемпіонів

12:56

Динамо забило 250-й гостьовий гол у єврокубках

11:05

Ребров привітав Динамо після перемоги над Рейнджерс

08:34

Таверньєр: Думаю, що рефері поквапився

08:14

Клеман: Це найгірше вилучення, яке я бачив за більш ніж 30 років у футболі