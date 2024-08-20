Ярмоленко — про Зальцбург: Так само важлива гра, як і поєдинки на Євро

Гравець Динамо висловився щодо поєдинку плей-оф кваліфікації ЛЧ.

Правий вінгер Динамо (Київ) Андрій Ярмоленко висловився щодо першого матчу проти РБ Зальцбург у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Ярмоленко порівняв емоції перед завтрашнім матчем і поєдинками Євро-2024 у Німеччині, поділившись, коли хвилювався більше.

"Хвилювання буває різним: коли ти чогось боїшся чи коли ти чогось дуже чекаєш. Звісно, ми усі розуміємо, наскільки важливою буде завтрашня гра — так само важлива, як і поєдинки на чемпіонаті Європи. Тому хвилювання є, але воно від того, що попереду важлива гра для футболістів, уболівальників, клубу загалом. Готуємося у нормальному, звичному режимі. Найголовніше завтра віддати усі сили на футбольному полі та показати усе, що можемо", — сказав 34-річний гравець.

Андрій розповів, чи відчуває команда тиск із приводу того, що Україна значно опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

"Ні, між собою ми про це не говоримо, але, звісно, слідкуємо за ситуацією. Знаємо, що ми давно не грали у Лізі чемпіонів, тому дуже хочеться здобути цю путівку до групового етапу", — зазначив нападник.

Гравець киян також поділився, наскільки почуватиметься як удома в Любліні, оскільки там живуть багато українців.

"Звісно, для нас важко, що ми не можемо грати вдома, в Києві. Знаємо, що багато наших захисників є уболівальниками Динамо, й насамперед ми граємо для них. А з приводу підтримки, яка є в Любліні, скажу, що тут, дійсно, зараз багато українців, вони вимушено переїхали через терористів, які вбивають наших людей – жінок і дітей. У матчах і з Партизаном, і з Рейнджерс ми відчували їхню підтримку, сподіваюся, що завтра ця підтримка буде ще більшою", — заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, матч Динамо — РБ Зальцбург у рамках плей-оф відбору ЛЧ відбудеться завтра, 21 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом.