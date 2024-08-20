Шовковський: Потрібно міцно стояти на ногах, а в іншому покладатимемося на футбольного бога

Керманич Динамо поспілкувався з представниками ЗМІ.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився своїми думками щодо першого матчу проти РБ Зальцбург у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Шовковський подякував польському Любліну за можливість проводити домашні матч на місцевому стадіоні.

"Безумовно, коли ти граєш не на своєму рідному стадіоні, НСК Олімпійський у Києві, який може вмістити 70 тисяч уболівальників, усе по-іншому. Але ми дякуємо Любліну за те, що місто відгукнулося та дало нам можливість проводити тут свої домашні матчі, а також за те, що воно підтримує нас та робить усе можливе, щоб ми відчували себе тут, наче вдома. Це дорогого ватує в плані емоцій та почуттів. На матчі з Партизаном було менше людей, на гру з Рейнджерс прийшло більше, і ми сподіваємося, завтра на трибунах збереться ще більше наших прихильників, щоб підтримати нас у протистоянні з РБ Зальцбург. Ми дуже їм вдячні, для нас це важливо. Ми граємо у футбол для уболівальників, щоб дарувати радість людям, і зі свого боку робитимемо усе можливе, щоб порадувати наших людей яскравою грою і, безумовно, результатом", — додав 49-річний спеціаліст.

На попередньому етапі відбору австрійці двічі пропустили після кутових від Твенте в другому матчі. Шовковський відповів, чи допоможе Динамо наявність гравців, які добре грають на "другому поверсі".

"Це один із шансів, які можуть бути, але гра складається із багатьох факторів, у тому числі з організації дій і в обороні, і в атаці, а також у перехідних фазах. Команда готується, ми вивчали суперника і готова завтра вийти на футбольне поле", — сказав він.

Керманич киян також розповів, чи враховуватиме погодні умови (синоптики прогнозують дощ) при підготовці до поєдинку та виділив сильні сторони суперника.

"Ми готуємося до гри, розуміючи, якому супернику будемо протистояти, зважаючи на їхні сильні сторони та намагаючись знайти слабкі. А погодні умови – це фактор, який від нас не залежить. Потрібно міцно стояти на ногах, а в іншому покладатимемося на футбольного бога. Команда суперника молода, амбітна, грає у швидкісний футбол, намагається диктувати свої умови на футбольному полі. Безумовно, потрібно від усієї їхньої ланки атаки очікувати загострення та бути обережними при організації своєї гри в обороні. Щодо виокремлення когось з футболістів, я цього ніколи не робив і зараз не буду. Скажу лише, що, крім останнього сезону, РБ Зальцбург постійно вигравав чемпіонат та брав участь у Лізі чемпіонів. Це говорить про достатньо високий, хороший рівень команди", — зазначив Шовковський.

Нагадаємо, матч Динамо — РБ Зальцбург у рамках плей-оф відбору ЛЧ відбудеться завтра, 21 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом.