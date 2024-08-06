Ліга чемпіонів. Зальцбург здолав Твенте, Фенербахче поступився Ліллю та нічия Спарти з ФКСБ

Завершилася ще одна частина поєдинків третього кваліфікаційного раунду турніру.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у вівторок, 6 серпня, фінальний свисток пролунав ще в трьох матчах.

Чеська Спарта та румунський ФКСБ обмінялися голами в другому таймі зустрічі, так і не виявивши сильнішого.

Спарта (Прага) — ФКСБ 1:1

Голи: Олатунджі, 78 — Дава, 61

Спарта (Прага): Віндаль — Вітік, Росс, Серенсен — Пресіадо (Візнер, 84), Лачі (Саділек, 62), Кайрінен, Ринеш — Бірманчевич, Кухта (Олатунджі, 72), Гараслін (Краснікі, 72)

ФКСБ: Тирновану — Крецу, Дава, Нгезана, Радунович — Шут, Ліксандру — Белуце (Еджума, 88), Олару (Альхассан, 77), Мікулеску (Феліпе, 77) — Попа (Бетен, 46, Штефенеску, 62)

Попередження: Вітік, Краснікі — Крецу, Тирновану, Попа, Дава, Феліпе, Еджума, Радунович

Французький Лілль вирвав звитягу над турецьким Фенербахче під керівництвом Жозе Моурінью.

Лілль — Фенербахче 2:1

Голи: Сантос, 12, Жегрова, 90+1 — Кахведжі, 80

Лілль: Шевальє — Сантос (Сахрауї, 86), Меньє, Александру, Діакіте — Гаральдссон (Жегрова, 71), Андре, Кабелла, Гомес, Гудмундссон — Девід (Байо, 71)

Фенербахче: Лівакович — Мюлдюр, Остервольде, Сьоюнджю, Кадиоглу — Шиманські, Крунич (Джику, 85), Юксек — Сен-Максімен (Кахведжі, 71), Джеко (Ен-Несірі, 78), Тадич (Айдин, 71)

Попередження: Сантос — Джеко, Кадиоглу

Дубль півзахисника Мауріца К'єргора дозволив австрійському Зальцбургу святкувати перемогу над нідерландським Твенте. Зазначимо, що в плей-оф відбору переможець цієї пари зустрінеться з Динамо або Рейнджерс.

Зальцбург — Твенте 2:1

Голи: К'єргор, 41, 85 — Влап, 90+1

Зальцбург: Блазвіх — Дедич, Байду, Бланк (Пйонтковські, 46), Терзич — Бідструп (Капальдо, 82), Гурна-Дуат (Діамбу, 59), К'єргор — Нене, Ратков (Дагім, 68), Глух (Єо, 82)

Твенте: Уннершталль — Регеєр, Гільгерс, Ван Горенбек, Салах-Еддін — К'єлє (Ламмерс, 57), Ейтінг (Бесселінк, 80) — Ротс (Таха, 80), Стейн (Влап, 57), ван Берген (Лтаєф, 66) — ван Вольфсвінкель

Попередження: Гурна-Дуат