Ліга чемпіонів. Гол Тайсона не допоміг ПАОКу здолати Мальме, поразки Карабаха та Ференцвароша

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у вівторок, 6 серпня, фінальний свисток пролунав уже в трьох матчах.
Болгарський Лудогорець упорався з азербайджанським Карабахом на виїзді.
Карабах — Лудогорець 1:2
Голи: Жуніньйо, 65 — Алмейда, 56, К. Відаль, 87
Карабах: Бунтич — Вешович (М. Сілва, 75), Мустафазаде, Медіна, Байрамов (Джафаркулієв, 67) — Янкович, Роман — Л. Андраде, Бензія (Кейта, 75), Зубір — Жуніньйо
Лудогорець: Бонманн — Сон, Вердон, Алмейда, Недяльков — Пйотровські (Чочев, 82), Дуарте, П. Нарессі — Текпеті (Рік, 61), Дуа (Куртулуш, 90+4), К. Відаль
Попередження: Роман, Жуніньйо — Вердон, К. Відаль, Дуарте
Вилучення: К. Відаль, 89 (друге попередження)
Результативна дуель шведського Мальме та грецького ПАОКа завершилася внічию.
Мальме — ПАОК 2:2
Голи: Янссон, 28, Нанасі, 67 — Тайсон, 42, Баба, 75
Мальме: Далін — Стригер Ларсен, Зеттерстрем, Янссон, Бусанелло — Болін (Алі, 83), Йонсен, Пенья (Берг, 90+4), Нанасі — Ботгейм (Крістіансен, 66), Телін
ПАОК: Котарскі — Састре, Кендзьора, Кулієракіс, Баба — Шваб (Камара, 73), оздоєв — Живкович (Десподов, 73), Константеліас (Мург, 83), Тайсон — Томас (Тіссудалі, 69)
Попередження: Болін, Ботгейм, Нанасі — Баба, Састре, Камара, оздоєв
Угорський Ференцварош зазнав невдачі у виїзному матчі проти данського Мідтьюлланна.
Мідтьюлланн — Ференцварош 2:0
Голи: Букса, 17, Франкуліно, 69
На 45+4' Шимшир не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Мідтьюлланн: Олафссон — Андерссон, Діао, Бех Серенсен, Жуніньйо (Габріел, 70) — Осоріо (Ремер, 87), Кастілло (Франкуліно, 46), Мартінес, Шимшир (Аскільдсен, 87) — Букса (Брюнгільдсен, 77), Серенсен
Ференцварош: Дібуш — Макрецкіс, Сіссе, Густаво (Кнустер, 55), Рамірес — Ромменс, Захаріассен, Маїга (Абу Фані, 55) — Траоре, Пешич (Бен Ромдан, 55), Кехінде (Чівич, 76)
Попередження: Густаво, Сіссе, Абу Фані, Ромменс