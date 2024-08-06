Динамо Київ — Рейнджерс: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

06 серпня 2024

Гравці Динамо Київ, ФК Динамо Київ

Команда Олександра Шовковського продовжує свій єврокубковий сезон.

Сьогодні, 6 серпня, відбудеться перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса.

Для команди Олександра Шовковського це буде третій офіційний матч у сезоні після тренувальних зборів в Австрії, тоді як шотландці вже встигли провести матч чемпіонату проти Гартса (0:0), з яким може зіграти Кривбас у раунді плей-оф Ліги Європи, якщо пройде чеську Вікторію Пльзень.

Матч відбудеться на Арені Люблін у Польщі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Рейнджерс:

Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо впевнено обіграло сербський Партизан (6:2 та 3:0).

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