Динамо — Рейнджерс: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

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У вівторок, 6-го серпня, київське Динамо зіграє перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти шотландського Рейнджерса.

Поєдинок відбудеться у польському Любліні на стадіоні "Люблін Арена". Стартовий свисток прозвучить о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Рейнджерс:

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Рейнджерс з'явиться в цій новині в день матчу

На минулій стадії змагань Динамо не помітило сербський Партизан, розгромивши суперника із загальним рахунком 9:2. Натомість Рейнджер тільки вступає в боротьбу за груповий етап Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Рейнджерс, як і Динамо, є віцечемпіоном своєї країни.