Динамо — Рейджерс: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів 06.08.2024

05 серпня 2024

Динамо, фото Динамо

Football.ua розповідає, де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів.

У вівторок, 6 серпня, київське Динамо проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/2025.

Суперником стане віцечемпіон Шотландії – Рейнджерс. Поєдинок пройде в польському Любліні на стадіоні "Люблін Арена".

Де дивитись матч Динамо Київ — Рейнджерс?

У прямій трансляції гру покаже телеканал "2+2", телеканал "Динамо TV", також матч можна подивитися на каналі "Динамо Київ" у Youtube.

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Початок трансляції – о 21:00 за київським часом.

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