Динамо Київ влаштувало розгром Партизану в першій грі

Блискуча реакція команди Олександра Шовковського на проблеми на старті зустрічі.

Більше половини літнього сезону вже залишились позаду, тож варто починати говорити про новий футбольний рік. Із теми єврокубкових кваліфікацій, яка для нашої країни стала ще більш актуальною, після того, як дніпровський Дніпро-1 отримав покарання від УЄФА за неможливість вести боротьбу за місце в Лізі конференцій. Отже, компенсувати цей недолік тепер варто буде решті наших представників.

Першим із них до бою бралось київське Динамо, яке обрало собі за тимчасове місце проведення домашніх міжнародних зустрічей польське місто Люблін, куди в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів завітав сербський Партизан. Не варто зайвий раз говорити про принциповість цього суперника, бо, здається, перед першою частиною дуелі тільки про це й велись розмови.

Можливо, навіть занадто, аніж цього потребувалось насправді, бо "гробарі" вийшли на гру неначе перегріті — безліч фолів, грубощі, відсутність будь-якого малюнку та настрій, неначе завітали не на футбольний газон, а до октагону. Напевно, за це варто було б їх покарати, але Кабаєв та Ярмоленко своїм стартовим моментом не скористались, після чого всі раптово дізнались, що на цій грі присутня система VAR.

Так, саме "раптово", бо до цього УЄФА навіть не зазначало про таку можливість для бригади арбітрів на своїх офіційних ресурсах. На жаль, привід був не найкращим — Караваєв завозився з м’ячем на правому фланзі штрафного, після чого наступив на ногу Калулу, після чого Сальданья з пенальті ударом паненкою в центр воріт переграв Бущана. І нічого ж не передвіщувало такого початку історії.

Але в Динамо все одно зберігалась перевага на м’ячі, що було ключовим для подальшого розвитку подій. Геть не все виходило попереду в першому таймі, але перед перервою як прорвало, то зупинити цей гольовий потік міг тільки свисток від головного арбітра. Шапаренко, Бражко та Караваєв із різних боків штрафного своїми ударами поклали м’яч по кутах чужих воріт, і в підсумку дуже неприємний рахунок змінився на цілком пристойний ледь не за мить.

Насправді, це було важливо, бо давало простір для подальших дій команди Шовковського. Тренер киян вийшов із подвійною заміною поперерві, суперники відповіли однією ротацією, і вже незабаром пропустили вчетверте. Кабаєв самотужки ривком із центрального кола знайшов простір для удару перед чужим штрафним і спрямував м’яч у лівий нижній кут чужих воріт.

Але й на цьому жодні питання в цій грі не зникли, бо захист Динамо все одно місцями давав про себе знати помилками, що в підсумку призвело до другого пропущеного від того самого Сальданьї, але команда Шовковського вчасно опанувала себе та не дала суперникам розвинути успіх. Робити для цього аж надто багато не було потреби — серби не привезли із собою жодного цікавого тактичного малюнку, а різниця в класі гравців була разюче помітною й без результативних дій.

"Біло-сині" могли й зупинитись на досягнутому, але не зробили цього й у підсумку у воротах суперників побували ще два м’ячі, які, здається, убили всю інтригу. Навіть Попов відзначився під час чергового підключення до стандарту, а вже під завісу дебютний офіційний м’яч за киян забив Піхальнок. Розгромом відповіли на болотні вояжі.

Матч-відповідь поміж сербським Партизаном та київським Динамо відбудеться 31 серпня.— Партизан 6:2Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2 — Сальданья, 22, 66Бущан — Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 46), Бражко (Андрієвський, 86), Шапаренко (Лонвейк, 87) — Ярмоленко (Волошин, 69), Ванат, Кабаєв (Малиш, 46).А. Йованович — де Медіна (Філіпович, 60), Маркович, Муякич, Антич — Арріага, Го (Щекич, 46), Захід (Натхо, 59) — Ксандер (Ібрагім, 60), Сальданья, Калулу (Тріфунович, 77).Попередження: Бражко — Сальданья, де Медіна, Арріага