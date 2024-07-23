Піхальонок дебютував у складі Динамо

23 липня 2024

Олександр Піхальонок, ФК Динамо Київ

Український хавбек вийшов одразу після перерви, замінивши Віталія Буяльського.

Наразі відбувається поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зустрічається з сербським Партизаном.

Одразу після перерви головний тренер киян Олександр Шовковський зробив дві заміни, випустивши на поле Олександра Піхальонка та Навіна Малиша, які замінили Віталія Буяльського та Олександра Караваєва відповідно.

Для 27-річного Піхальонка це дебютний офіційний матч у складі "біло-синіх", куди він перебрався цього літа з Дніпра-1.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо Київ – Партизан.

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