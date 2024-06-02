Терзич: У Лондоні було 100 000 фанатів Боруссії Д, які вірили, що ми можемо перемогти Реал

Керманич Боруссії Д прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Дортмундська Боруссія напередодні програла фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Лондоні мадридському Реалу.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Едін Терзич оцінив виступ власної команди.

"Перш ніж відповісти, я хочу привітати мадридський Реал. Це була велика перемога і вони — великі чемпіони.

А ось тепер ми можемо поговорити про помилки Яна Матсена. Ми були дуже близькі до того, щоб забити, і він є однією з причин, чому ми зіграли чудову гру сьогодні.

Це футбол, у ньому трапляються помилки, і ви повинні крізь них пройти. Іноді ти втрачаєш м’яч, тому що занадто хочеш атакувати. Я не сумую через це. Те саме неодноразового ставалось із Реалом у першому таймі, але ми не скористались цим.

Після гри набагато легше говорити про те, що ми десь запізнились із замінами. Ми говорили про ротацію під час перерви, але передусім ми хотіли грати в якісний футбол.

Просто рівень суперників неймовірний. Такі речі трапляються у футболі. Ми почали демонструвати незначну втому.

Від завтрашнього дня ми подивимось, що ми можемо взяти з цього матчу і навчитися з нього. У нас завжди було багато небезпечних моментів, але ми їх не реалізовували. Це було ключовим моментом для потенційної перемоги.

Чи варто було вилучати Вінісіуса? Зараз важко говорити про такі речі. Я не бачив повтору. У нас було багато поставлено на карту, а це — лише маленькі жести в грі.

Один із наших центральних захисників отримав жовту картку за схожий епізод. Вінісіус — винятковий гравець, ми в цьому переконалися і сьогодні. Я не буду сьогодні коментувати суддівські рішення.

Карло Анчелотті? Після гри він ще раз показав, який він тренер і людина. Я знаю його дуже давно. Це — виняткова особистість.

Після програшу у фіналі Ліги чемпіонів важко знайти правильні слова. У мене всередині хаос. Я водночас і пишаюсь командою, і розчарований, але вважаю, що у нас був сезон, у якому було багато злетів і падінь.

У нас відбувалось багато змін, багато ігор складалися не так, як ми хотіли, але ми побачили, на що здатна ця команда. Ми намагатимемось покращити цей досвід. Ми хочемо зробити різницю між перемогою та поразкою.

Це було велике розчарування. Ми побачили чудовий фінал від обох команд. Від стартового свистка ми показали, що ми тут, щоб спробувати перемогти. Це була остання гра в сезоні, були гравці, які збираються піти. Це був дуже емоційний момент у роздягальні. У нас ще буде багато часу, щоб поговорити один з одним і знайти правильні слова.

Для вболівальників у мене є лише одне слово — дякую. Це було неймовірно. Ми чули, що в Лондоні було 100 000 фанатів Боруссії Дортмунд, які вірили, що ми можемо перемогти Реал Мадрид.

Це фантастичне відчуття — мати таку підтримку. Ще більше вболівальників хотіли б просто сюди приїхати. Дуже дякую всім за підтримку, за довіру до нас. Тепер ми повинні зберегти цю довіру. Ми хочемо зберегти цю віру, і якщо ми це зробимо, ми проживемо ще одну главу, починаючи з сьогоднішнього вечора.

Санчо? Останні шість місяців були для нас чудовими. Йому знадобився певний час для того, щоб повернутись у форму, але він технічно обдарований гравець. Він робить усіх навколо себе кращими. У нього є природний дар.

Я не говорив з ним про майбутнє, сьогодення — це грати у фіналі Ліги чемпіонів у його рідному місті. Ви бачите, із яким задоволенням він приходить у роздягальню і яку радість приносить. Ми не знаємо, що принесе майбутнє, але для нього воно точно принесе ще один фінал Ліги чемпіонів. А зараз, щасливого літа всім", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що після цього матчу склад Боруссії Дортмунд залишив її легендарний гравець.