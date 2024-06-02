Кель: Боруссія Д майже нічого не дала створити Реалу

Спортдир Боруссії Д прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

У Лондоні напередодні дортмундська Боруссія програла фінал Ліги чемпіонів УЄФА мадридському Реалу.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель оцінив виступ власної команди.

"Ми провели дуже сильний перший тайм, але тут треба було забивати гол. Серед іншого — усе було майже ідеально. Ми майже нічого не дали створити суперникам.

Той факт, що в другому таймі гра змінилася на гірше через стандартні положення в поєднанні з розумними діями Реала, зробив можливим перемогу суперників.

Але ми все одно можемо пишатись тим, як команда та вболівальники показали себе.

У роздягальні було відносно тихо. Із цією поразкою треба змиритися. Ми були близькі до успіху і виклались на повну", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, що після цього матчу склад Боруссії Дортмунд залишив її легендарний гравець.