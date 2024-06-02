Вацке: Не можна звинувачувати команду

Президент Боруссії Д прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Напередодні в Лондоні дортмундська Боруссія програла фінал Ліги чемпіонів УЄФА мадридському Реалу.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри президент "джмелів" Ганс-Йоахім Вацке оцінив виступ власної команди.

"Ми грали дуже добре, повинні були вийти вперед за рахунком у першому таймі. Тоді це була б зовсім інша гра. Натомість ми трохи втомились після 65 хвилини, і Реал скористався цим.

У перерві я був трохи скептично налаштований, тому що ми не забили з величезної переваги, яку мали. Але не можна звинувачувати команду. Ми добре показали себе.

Коли ти граєш у фіналі, домінуєш у грі та створюєш усі ці моменти, але Реал все одно перемагає в підсумку, як вони майже завжди роблять, це трохи розчаровує", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, що після цього матчу склад Боруссії Дортмунд залишив її легендарний гравець.