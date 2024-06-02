Кобель: Боруссія Д може конкурувати на найвищому рівні

Голкіпер Боруссії Д прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Дортмундська Боруссія напередодні програла фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Лондоні мадридському Реалу.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "джмелів" Грегор Кобель оцінив виступ власної команди.

"Після такої гри, після такої можливості здобути перемогу, розчарування величезне. У нас були моменти, хоча проти Реала їх і не мало б бути настільки багато. Ми повинні були щось із цього отримати.

А в підсумку вони вразили нас своєю якістю. Я нічого не міг вдіяти з двома пропущеними м’ячами.

Розчарування зараз величезне. Але це все одно великий успіх, що ми взагалі були тут, що ми змогли зіграти цю гру. Я дуже пишаюсь усією командою. Ми провели видатний сезон Ліги чемпіонів і показали, що можемо конкурувати на найвищому міжнародному рівні.

Я сподіваюсь, що кожен із нас надзвичайно пишається своїм виступом та багато чого візьме з собою після цього матчу та покаже впевненість у собі в наступному сезоні. Ми можемо конкурувати на найвищому рівні", — заявив швейцарський виконавець.

Нагадаємо, що після цього матчу склад Боруссії Дортмунд залишив її легендарний гравець.