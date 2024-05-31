Модрич — про можливість вшосте виграти Лігу чемпіонів: Колись це було неможливо уявити, але ось ми тут

Хорватський виконавець Реала висловився щодо вирішального поєдинку з Боруссією.

Центральний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич узяв участь у пресконференції, присвяченій фінальному матчу Ліги чемпіонів-2023/24 проти дортмундської Боруссії, передає офіційний сайт УЄФА.

Хорватський гравець розповів, що потрібно для перемоги в фіналі ЛЧ:

"Якщо казати, що є найважливішим, я вважаю, що це не одна річ. Це різні речі. Для мене, перш за все, крім якості та таланту, якими ми володіли під час усіх цих фіналів, я думаю, що це менталітет, який робить величезну різницю.

Ми завжди віримо в себе. Ми вважаємо себе найкращими і показуємо це на полі. Якщо ви запитаєте мене, що є найважливішим, я б сказав, що цей менталітет – окрім якості, єдності, яка у нас є, і всіх цих речей.

Колись досягнення позначки в шість трофеїв Ліги чемпіонів було неможливо уявити, але ось ми тут. Настав час насолодитися моментом і в суботу зробити останній крок вперед – виграти шість таких трофеїв було б надзвичайно вражаюче.

Боруссія провела фантастичний сезон у Лізі чемпіонів; ми їх дуже поважаємо. В суботу ввечері ми повинні вийти і довести, що заслуговуємо на перемогу. Ми показали, що боремося до кінця. Що ми завжди шукаємо рішення до самого кінця.

Ми були у багатьох важких ситуаціях протягом років, не тільки у фіналах, перш ніж опинитися тут. Ми не припиняємо вірити, рухатися вперед, боротися до кінця. Зрештою, нам вдається знайти спосіб перемогти суперників. Багато людей каже, що нам щастить, але коли це трапляється так багато разів, я думаю, що це не тільки удача", — заявив 38-річний півзахисник.

У поточному сезоні Модрич взяв участь у 45 матчах Реала в усіх турнірах, відзначившись 2 голами і 8 асистами.

Нещодавно хорват висловився щодо свого майбутнього в клубі. Його контракт втрачає чинність наприкінці цієї кампанії.

Нагадаємо, матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться в суботу, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.