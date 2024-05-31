Анчелотті повідомив, хто з голкіперів Реала вийде в старті на фінал Ліги чемпіонів

Італійський керманич "вершкових" вже прийняв рішення.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів, хто з голкіперів команди гратиме з перших хвилин фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 проти дортмундської Боруссії, передає видання Marca.

Італійський спеціаліст розставив всі крапки над "і" в питанні основного воротаря "вершкових" на вирішальний поєдинок сезону.

"Лунін хворів і не міг тренуватися, але завтра він прилетить сюди і буде на лаві запасних. Це значить, що Куртуа буде у стартовому складі", — заявив Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що 25-річний українець може залишити Реал через ситуацію з фіналом Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться в суботу, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.