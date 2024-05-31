Анчелотті: Моя ідея полягає в тому, щоб бути надзвичайно чітким щодо тактики

Керманич Реала висловився про фінальний матч Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті взяв участь у пресконференції, присвяченій матчу Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) у фіналі Ліги чемпіонів-2023/24, передає офіційний сайт УЄФА.

Італійський спеціаліст заявив, що його підопічні зосереджені та мають необхідну впевненість, щоб показати себе якнайкраще.

"Це найважливіший матч сезону і ми будемо проявляти максимум поваги до наших суперників. Станом на зараз, все проходить добре, ми правильно налаштовані.

Ми, як правило, насолоджуємося розвитком таких ігор. Ми впевнені в наших гравцях і знаємо, що вони зроблять усе можливе. Родріго, наприклад, є тим, хто завжди так робив, і ми не сумніваємося, що він продовжуватиме це робити.

Моя ідея полягає в тому, щоб бути надзвичайно чітким щодо тактики. Чим чіткішою вона є, тим щасливіші та краще виступають гравці. Емоції будуть, але вони можуть викликати страх і заблокувати впевненість, необхідну для перемоги. Якість – на першому місці, і мої гравці фантастичні. Друге – це колективне ставлення: працювати та жертвувати одне для одного. Це ключі: талант і жертовність.

Брати участь у такій грі завжди є чимось особливим. Фінал Ліги чемпіонів – найважливіший. Вемблі дійсно є історичним стадіоном і це захоплює. Я дуже радий бути тут і сподіваюся, що моя команда покаже все, що вміє", — зазначив Карло Анчелотті.

Раніше керманич Реала повідомив, хто з голкіперів команди вийде в старті на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться в суботу, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.