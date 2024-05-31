Анчелотті — про фінал Ліги чемпіонів: Ми одержимі конкуренцією, а не трофеєм

Мадридці готуються до вирішального поєдинку сезону.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився своїми думками щодо фінального матчу Ліги чемпіонів-2023/24 проти дортмундської Боруссії, передає офіційний сайт УЄФА.

На думку італійського спеціаліста, і без перемоги в фіналі цю кампанію можна вважати успішною.

"Ми не одержимі цим трофеєм. Це наша місія — ми одержимі конкуренцією. Очевидно, що виграти Лігу чемпіонів дуже важливо, але я думаю, що ми могли б стверджувати, що наш сезон вже є успішним.

Труднощі, з якими колектив стикався протягом нього, дав йому можливість продемонструвати правильне ставлення і терпіння. Ми сприймаємо цей матч як можливість стати кращими.

Ми близькі до найбільшого, що можна зробити у футболі: до того, щоб підняти трофей Ліги чемпіонів. Але є страх, що ми дозволимо йому вислизнути. Тому нам потрібно насолоджуватися перебуванням тут, нам потрібно трохи удачі, і ми не маємо здаватися, що б не сталося. Це нормально, що чим більше у вас страху, тим солодшою може бути перемога, якщо ви її досягнете", — заявив Анчелотті.

Раніше він розповів, хто з воротарів "вершкових" опиниться в основному складі команди на вирішальний поєдинок із Боруссією.

Нагадаємо, матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться в суботу, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.