Анчелотті — перший тренер, який шість разів виходив у фінал Ліги чемпіонів

На даний момент італієць лише раз поступився у фіналі головного єврокубкового турніру.

Мадридський Реал у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА здобув вольову перемогу над мюнхенською Баварією з рахунком 2:1 та вийшов у фінал турніру.

Для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті це буде шостий фінал головного єврокубкового турніру і це новий рекорд Ліги чемпіонів.

До цього 64-річний італієць виграв чотири Ліги чемпіонів із п'яти спроб: з Міланом у 2003 та 2007 роках та з Реалом у 2014 та 2022 роках. Єдина поразка була від Ліверпуля у сезоні-2004/05.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє проти дортмундської Боруссії, яка вибила ПСЖ. Фінал відбудеться 1 червня у Лондоні.