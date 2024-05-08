ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу 07.05.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 7 травня 2024 року.

У рамках півфінального матчу-відповіді поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вдруге здобула мінімальну перемогу над Парі Сен-Жермен, але вже у Парижі, та стала першим фіналістом найпрестижнішого єврокубка.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став центральний захисник "джмелів" Матс Гуммельс, який замкнув подачу з кутового з лівого флангу від Юліана Брандта на 50-ій хвилині.

Незважаючи на те, що у ПСЖ було вдосталь небезпечних моментів у заключному відрізку з численними влучаннями у каркас воріт суперника, забити навіть один гол їм у підсумку так і не вдалося.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді ПСЖ — Боруссія Дортмунд в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 (перший матч – 0:1)

Гол: Гуммельс, 50



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Заїр-Емері (Лі Кан Ін, 76), Феррейра, Руїс (Асенсіо, 63) — Дембеле, Рамуш (Баркола, 63), Мбаппе.



Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт (Нмеча, 85), Забітцер — Адеємі (Ройс, 56), Фюллькруг, Санчо (Зюле, 67).



Попередження: Дембеле, Хакімі — Забітцер, Гуммельс

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