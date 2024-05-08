Кроос провів 150 матчів у Лізі чемпіонів

Німець став сьомим футболістом із подібним досягненням.

В даний час проходить матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, в якому мадридський Реал зустрічається з мюнхенською Баварією.

У цьому поєдинку взяв участь півзахисник "вершкових" Тоні Кроос, для якого це був 150 матч у головному єврокубковому турнірі УЄФА. Він був замінений на 70 хвилині.

34-річний німець став сьомим гравцем, який зміг досягти такої позначки. Найбільше матчів провів Кріштіану Роналду — 183, за яким йдуть Ікер Касільяс (177), Ліонель Мессі (163), Карім Бензема (152), Хаві (151) та Томас Мюллер (150).

Також як бачимо, Кроос став другим німцем після Мюллера, який досяг цієї межі.

Цього сезону Кроос провів 43 матчі, в яких забив один гол та віддав вісім гольових передач.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Реал — Баварія.