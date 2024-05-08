Ватцке — про матч з ПСЖ: "Починаючи з 80-ї хвилини у мене було відчуття: це Манчестер-97

08 травня 2024

Ватцке — про матч з ПСЖ:

Ганс-Йоахім Ватцке згадав легендарну перемогу в ЛЧ.

Генеральний директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Ватцке прокоментував потрапляння "джмелів" у фінал Ліги чемпіонів.

"Починаючи з 80-ї хвилини у мене було відчуття: це Манчестер-97. У той момент я зрозумів, що голів більше не буде. Команда виконала величезну роботу! Я неймовірно щасливий і радий за Матса. Ми обидва перебуваємо на завершальній стадії нашої кар'єри. В результаті, ніхто з нас не очікував, що потрапить на "Вемблі". Це чудова історія. За моїми мірками, я в повній ейфорії", — сказав Ватцке.

У фіналі Ліги чемпіонів-1996/1997 Боруссія обіграла Ювентус та стала переможцем. У півфіналі дортмундці обіграли МЮ з таким же рахунком, як цього року здолали ПСЖ — 1:0 та 1:0.

Нагадаємо, Ватцке залишить посаду гендиректора Боруссії Дортмуд у 2025 році.

Джерело: ФК Боруссія Д

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