Терзич: Боруссія Д хотіла бути командою, на яку люди не обов’язково будуть розраховувати

Керманич Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Дортмундська Боруссія На півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА напередодні вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен та вийшла до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Едін Терзич прокоментував виступ власної команди.

"Віра в нашу участь у фіналі була з нами від самого початку. Уперше ми заговорили про це перед першим туром в Ейндговені. Пам’ятаю трохи спантеличені обличчя гравців, коли я сказав, наскільки короткою є подорож до Лондона.

Ще мине деякий час, перш ніж ми це осягнемо, що реально зробили. Але ми вже надзвичайно схвильовані майбутньою участю у фіналі.

Ми зростали з кожною грою. У якийсь момент ми обіграли Мілан, який був у півфіналі минулого року. І якщо ви можете вибити півфіналіста попереднього розіграшу, то потім можете розраховувати дійти до тієї ж стадії.

Ми хотіли бути командою, на яку люди не обов’язково будуть розраховувати. Ця подорож була неймовірною.

Ми знали, що такі ігри, як сьогодні, часто відкриваються або вирішуються за допомогою дрібниць. Матс Гуммельс у цьому плані зробив видатну роботу", — заявив німецький фахівець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.