Джан: Це ще треба примудритись зіграти двічі "на нуль" проти ПСЖ

Півзахисник Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

На півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія напередодні вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен та вийшла до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "джмелів" Емре Джан прокоментував виступ власної команди.

"Навряд чи хтось вірив у нас після другого туру, коли у нас було лише одне очко. Але ми вірили в себе, і це було найголовніше. Кожен бився за кожного.

Це ще треба примудритись зіграти двічі "на нуль" проти ПСЖ. Саме тому ми й заслужили на те, аби грати у фіналі.

У нас була неймовірна енергія на полі, а також трохи везіння, на яке ми заслуговували. Ми надзвичайно добре виступали в Лізі чемпіонів, але, на жаль, не завжди граємо так у Бундеслізі", — заявив німецький виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.