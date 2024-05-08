Заїр-Емері: Ми створили багато моментів, 4 рази влучили у штанги та поперечини, це несправедливо

Півзахисник ПСЖ Варрен Заїр-Емері висловився після вильоту з ЛЧ.

Напередодні Французький Парі Сен-Жермен на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА вдруге поступився дортмундській Боруссії та вилетів за крок до фіналу турніру.

Після гри хавбек парижан Варрен Заїр-Емері прокоментував програш дортмундцям.

"Перш за все, ми дуже розчаровані тим, що програли два матчі. Безумовно, нам не пощастило... Ми створили багато моментів, 4 рази влучили в стінки, поперечину, штангу... Але це футбол. Це несправедливо.

У нас була одна з наймолодших команд у Лізі чемпіонів і проєкт, який прогресував з року в рік. Як ви сказали, ми зробимо все можливе, щоб спробувати виграти її наступного року. Очевидно, що зараз це дуже розчаровує, але ми все ще можемо виграти трофей, і це те, що ми спробуємо зробити до кінця сезону.

Дякуємо вболівальникам, які завжди підтримують нас, навіть коли ми програємо, ми вийшли до них наприкінці гри, і ми зробимо все можливе, щоб виграти для них у майбутньому", — сказав Заїр-Емері.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.