Шлоттербек: Можна говорити про штанги та перекладини, але футбол — це про результати

Захисник Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Напередодні на півфінальній стадії Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія вдруге обіграла французький Парі Сен-Жермен та вийшла до фіналу турніру.

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "джмелів" Ніко Шлоттербек прокоментував виступ власної команди.

"Ми з честю подолали цей іспит. Двічі зіграти на нуль проти Парижа — це щось неймовірне. Звичайно, можна говорити про штанги та перекладини, але футбол — це про результати.

Це була наша найкраща гра в обороні впродовж 180 хвилин, тоді як ми забили з лічених моментів бля чужих воріт. Я щохвилини дивився на табло після того, як рахунок став 1:0, але відлік часу не закінчувався.

Атаки ПСЖ ішли одна за одною, нам доводилось усі їх відбивати, ми не могли вийти з оборони й майже не мали перепочинку.

Ми виконали чудову роботу як команда, і Грегор Кобель зробив чудовий сейв на 85-й хвилині. Неважливо, як ми перемогли. Головне, що ми це зробили", — заявив німецький виконавець.

Суперника дортмундської Боруссії за фіналом Ліги чемпіонів буде визначено в матч Реал Мадрид — Баварія 8 травня, о 22:00.