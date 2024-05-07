Терзич: ПСЖ, напевно, зіграє сильніше, ніж у першому матчі

07 травня 2024

Едін Терзич, Getty Images

Наставник "джмелів" поділився своїми думками перед грою з ПСЖ.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував майбутній матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Ми повинні все зробити відповідно до плану та головної ідеї. ПСЖ, напевно, зіграє сильніше, ніж у першому матчі. Ми хочемо вибороти путівку у фінал. Будемо вирішувати це завдання спільно.

У матчі групового етапу в Парижі ми трохи загубилися. Нам не вистачало сміливості у різних аспектах. Але потім у двох зустрічах у Дортмунді ми показали, що можемо діяти проти ПСЖ зовсім інакше", — наводить Терзича прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Боруссія Д відбудеться сьогодні, 7 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна тестова онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь німецького клубу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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