Парі Сен-Жермен — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.05.2024

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією, яке пройде на французькому стадіоні Парк де Пренс та визначить першого фіналіста найпрестижнішого єврокубка.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 7 ТРАВНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

Боруссія Дортмунд у першому півфінальному матчі проти ПСЖ вкотре змогла довести, наскільки таки впливовим чинником для "джмелів" є їхня рідна арена Вестфаленштадіон, а точніше знаменита найсильніша підтримка дортмундських уболівальників. Парижани вже у статусі чемпіонів Франції цього сезону змогли в цьому переконатися на власній шкурі, адже залишити Дортмунд бодай із нічийним результатом їм так і не вдалося, хоча реальні можливості забити у підопічних Луїса Енріке з'являлися неодноразово. Чого тільки коштували два потрапляння в каркас воріт "джмелів" в одній атаці після ударів Кіліана Мбаппе та Ашрафа Хакімі, але м'яч із кожною новою спробою парижан ніби навідріз "відмовлявся" розчаровувати господарів.

Зрештою, переможця першого півфінального матчу визначив єдиний гол форварда німецької команди Нікласа Фюллькруга наприкінці першого тайму, проте мінімальної переваги в рахунку виявилося недостатньо для того, щоб команда Едіна Терзича змогла перехопити у свого іменитого суперника статус фаворита. Парі Сен-Жермен все ще продовжує розцінюватися як більш ймовірний учасник фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24, адже моментами колективу Луїса Енріке у Німеччині відверто не пощастило. У той же час аналогічну тезу можна використовувати і по відношенню до Боруссії Дортмунд, оскільки своїми моментами вона також не соромилася розтринькувати, тому мрія ПСЖ виграти перший в своїй історії трофей Ліги чемпіонів вже в цьому сезоні продовжує ще й як жити напередодні домашнього матчу-відповіді.

Боруссія Дортмунд прилетіла до Парижа після розгромної перемоги над Аугсбургом з рахунком 5:1 у рамках німецької Бундесліги, хоча будь-яку турнірну мотивацію у внутрішній першості підопічні Терзича втратили якраз після минулої перемоги над ПСЖ в ЛЧ. У конкуренції з РБ Лейпциг за місце в топ-4 турнірної таблиці чемпіонату "джмелі" виступали і виступають в якості наздоганяючої сторони, але гравці Дортмунда тижнем раніше самі собі зробили подарунок: їхній домашній тріумф над парижанами приніс Німеччині додаткове п'яте місце в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Таким чином, хто ж саме на п'ятому місці за два тури до кінця чемпіонату? Так, Боруссія Дортмунд. Чи можуть "джмелі" втратити цей рядок і опуститися нижче? Ні, неможливо математично.

Отже, єдиним фокусом для Боруссії Д на кінцівку цього нестабільного, суперечливого, але й водночас дуже прогресивного сезону залишається Ліга чемпіонів. Зрозуміло, що в столиці Франції "джмелів" повністю влаштує і нічия для того, щоб вперше з 2013 року повернутися на лондонський Вемблі в статусі фіналіста найпрестижнішого єврокубка (не виключено, що і суперником може стати та сама мюнхенська Баварія). Однак існують побоювання щодо того, чи вистачить підопічним Терзича банальних фізичних кондицій стримати команду Луїса Енріке, яка, швидше за все, бігтиме вперед з перших хвилин і намагатиметься диктувати німцям свій високий темп. Очевидно, що гравці паризького гранда будуть набагато свіжішими через відсутність перельотів і останнього зіграного матчу аж минулої середи. Боруссія Дортмунд, у свою чергу, грала в цю суботу, але, звісно, зробила це із задіянням величезної ротації.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як потенційний успіх Дортмунда оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,90. У той же час, шанси парижан на прохід до фінальної стадії оцінюються вище — 1,62, тоді як "джмелів" — у 2,41.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Луїс Енріке, головний тренер Парі Сен-Жермен: "Наша мета очевидна — це вийти у фінал, і для цього ми повинні бути кращими за таку велику команду, як Боруссія Дортмунд. Завжди є простір для вдосконалення, і ми працювали над цим. Два голи можна забити за три секунди, але у той же час ми також можемо пропустити два голи за цей час. Це єдина фраза, яку я знаю французькою мовою: ми переможемо".

Едін Терзич, головний тренер Боруссії Дортмунд: "Ми повинні прокласти собі дорогу на Вемблі. Все, що нам зараз потрібно, це нічия в матчі-відповіді, але це не означає, що ми не прагнемо знову перемогти. У нас є невелика перевага і хороші шанси. Ми повинні робити все разом — з хорошим планом , з хорошою ідеєю. ПСЖ, безсумнівно, буде кращим, ніж минулого тижня. Але якщо ми залишатимемося разом, ми впораємося з цим".