Мбаппе перед другим матчем з Боруссією: Впевнений, ПСЖ зможе вийти у фінал

Запам'ятали.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів із дортмундською Боруссією. Його слова наводить GFFN.

"Команда дуже спокійна. Ми впевнені, що зможемо відіграти відставання та вийти у фінал.

Думаю, все пройде добре, я вже до цього готуюся. Я приїду на матч у гарному настрої, готовий захистити кольори своєї команди та забезпечити нам вихід у фінал.

Так, у суперника є мінімальна перевага, але з нашими вболівальниками на "Парк де Пренс" ми можемо відіграти будь-який гандикап", — заявив Мбаппе.

Матч-відповідь між ПСЖ та дортмундською Боруссією відбудеться сьомого травня, о 22:00 за київським часом.