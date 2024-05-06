Аль-Хелаїфі: У матчі з Боруссією, ПСЖ буде представляти Париж та Францію

Парижани серйозно налаштовуються.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився про півфінальний матч-відповідь у Лізі чемпіонів із дортмундською Боруссією. Його слова наводить RMC Sport.

"Гравці зосереджені. Зайва самовпевненість може зіграли з нами злий жарт. Це Ліга чемпіонів, півфінал, не можна бути занадто самовпевненими.

Ми не повинні забувати, що у них дуже молода команда, наймолодша в півфіналі Ліги чемпіонів. Завтра ми представлятимемо ПСЖ, Париж та Францію і всіх наших вболівальників у всьому світі

Боруссія у першому матчі довела, що це дуже складний суперник. Нам потрібно буде докласти великих зусиль, щоб вийти до фіналу, але в нас є все для того, щоб завтра святкувати перемогу", — сказав Нассер Аль-Хелайфі.

Нагадаємо, у першому матчі Боруссія Д на "Зігналь Ідуна Парк" мінімально обіграла ПСЖ із рахунком 1:0.