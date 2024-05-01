Фанати Баварії: Скажіть Кіму, що він більше не грає в сонливій Серії A

Уболівальники мюнхенців незадоволені виступом захисника в матчі проти Реала.

Мюнхенська Баварія в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі напередодні зіграла внічию проти мадридського Реала.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "Рекордмайстер" Кім Мін-Дже став головним винуватцем у обох ситуаціях із пропущеними голами власної команди, що підтвердив під час своєї прес-конференцій навіть головний тренер Томас Тухель.

Окрім німецького фахівця, незадоволеними грою 27-річного виконавця залишились також і вболівальники Баварії, які залишили чимало гнівних коментарів на особистій сторінці гравця в Instagram.

"Ти забив за Мадрид два голи", "Цей гравець завадив нам перемогти", "Хто-небудь, будь ласка, скажіть Кіму, що ми граємо в півфіналі Ліги чемпіонів, а не в сонливому недільному матчі Серії A", "Ніколи б більше не дозволяв Кіму грати в настільки відповідальному матчі. Він зробив великий безлад у всій нашій грі".

Варто відзначити, що Кім був стабільним гравцем основи Баварії впродовж усього сезону, але після поїздки на Кубок Азії та виступів там за збірну Південної Кореї, а також провалів команди у матчах проти Баєра (0:3), Лаціо (0:1) та Бохума (2:3), Томас Тухель лише дозовано використовував його з перших хвилин.