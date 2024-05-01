Вінісіус: Не можна нічого віддавати суперникам, інакше вони тебе за це покарають

01 травня 2024

Вінісіус Жуніор, Getty Images

Форвард Реала прокоментував нічию проти Баварії.

Мадридський Реал у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на чужому полі напередодні зіграв унічию проти мюнхенської Баварії.

Баварія — Реал Мадрид 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор, на рахунку якого обидва м’ячі гостей, прокоментував виступ власної команди.

"Ми вийшли на поле з метою виграти цю гру, але ми знаємо, що Ліга чемпіонів така, яка вона є. Не можна нічого віддавати суперникам, інакше вони тебе за це покарають.

Рівень конкуренції на цьому етапі турніру надзвичайно високий, тому потрібно використовувати кожну можливість, навіть якщо це нелегко.

Зараз ми повинні зберігати спокій і думати про матч-відповідь наступного тижня. Ми знаємо, що можемо розраховувати на наших уболівальників і на підтримку Бернабеу", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та мюнхенською Баварією відбудеться 8 травня.

Джерело: Sportmediaset

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