Терзич: Найчастіше на такому рівні все закінчується, якщо робиш стільки помилок

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (1:2).
"Все залишається відкритим. Перші 30 хвилин були недостатньо гарні. Найчастіше на такому рівні все вже закінчується, якщо робиш стільки помилок. Але ми не прийняли цього і все одно зуміли показати, на що ми здатні.
Ми припустилися занадто багато помилок, але для мене важливіша та реакція, яку ми показали. Зрештою, нічия не була б незаслуженою.
Тепер ми з нетерпінням чекаємо на те, що буде через шість днів. Сьогодні ми відчули, чого вони хочуть, і тепер знаємо, що нам потрібно робити вдома", — наводить слова Терзича прес-служба УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Боруссія Д.