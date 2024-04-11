Сімеоне: Ми зіштовхнулися із дуже важким суперником

Головний тренер Атлетіко прокоментував перемогу над Дортмундом в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Атлетіко переграв Боруссію Дортмунд в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:2). Після гри наставник "матрацників" Дієго Сімеоне підбив підсумки матчу.

"Думаю, всі ігри на цьому етапі будуть дуже рівними, ми це бачили у всіх іграх, і в нашій також. Ми зіштовхнулися із дуже важким суперником.

Думаю, у першому таймі ми були кращими, до 70-ї хвилини ми вели справді хороший матч. Ми добре контролювали гру та змогли збільшити перевагу. Але вони мали моменти, відмінних гравців, і вони зробили рахунок 2:1. У результаті все могло закінчитися внічию.

Коли я виграю, я щасливий. Коли я виграю, це дає мені гарне почуття. Коли команда грає так, як грала, я щасливий. Після 15 днів без ігор ми не були впевнені, як все піде, але ми чинили добрий тиск і часто відбирали м'яч на протилежній половині поля. Тепер ми йдемо на їхній стадіон, знаючи, чого чекати", - сказав Сімеоне.

Атлетіко — Боруссія Д 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів