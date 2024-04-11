Атлетіко — Боруссія Д 2:1 Відео голів та огляд матчу 10.04.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 10 квітня 2024 року.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко на своєму полі переміг над дортмундською Боруссією (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині зусиллями Де Пауля, а через 28 хвилин Ліно подвоїв перевагу "матрацників".

Після цього команда Дієго Сімеоне мала багато моментів, щоб зміцнити свою перевагу, але всі шанси були втрачені. У результаті "джмелі" відкрили один м'яч зусиллями Аллі на 81 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Атлетіко — Боруссія Д в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Атлетіко — Боруссія Д 2:1

Голи: Де Пауль, 4, Ліно, 32 — Алле, 81.

Атлетіко: Облак — Вітсель (Савич, 90+1), Хіменес, Аспілікуета — Моліна (Рікельме, 90), Льоренте, Коке, Де Пауль (Корреа, 79), Ліно (Сауль, 90) — Мората (Барріос, 63), Грізманн.

Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер (Ройс, 84), Джан (Озджан, 84) — Санчо, Нмеча, Адеємі (Байно-Гіттенс, 73) — Фюллькруг (Алле, 60).

Попередження: Ліно, Льоренте, Хіменес — Джан, Матсен.