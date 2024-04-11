Рафінья Діас: Після гри проти Вільярреала в Барселони була розмова в роздягальні

Форвард Барселони прокоментував перемогу над ПСЖ.

Каталонська Барселона в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА здобула перемогу над французьким Парі Сен-Жермен на полі суперників.

ПСЖ — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри найкращий гравець матчу, нападник "блаугранас" Рафінья Діас, прокоментував виступ власної команди.

"Я дійсно прагнув забити перший гол у цій грі, і в підсумку вийшло так, що забив і перший, і другий у ворота команди, яка є однією з найкращих у світі.

Для мене це був особливий вечір, який я завжди буду тримати в пам'яті, але головне, що команда зіграла дуже добре. Нам удалось зіграти в хороший футбол, як для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Після гри проти Вільярреала в нас була розмова в роздягальні, і ми зрозуміли, що нам потрібно багато чого покращити, якщо ми хочемо за щось боротись. Я думаю, що цей обмін думками дуже допоміг нам бути впевненими в собі на полі.

Ми не можемо сприймати жоден результат як щось належне, і попереду в нас ще довгий шлях.

Моя найкраща гра за Барселону? Найкраща ще попереду", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 16 квітня.