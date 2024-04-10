Фоден: Мабуть, для фанатів це був найкращий матч, який вони коли-небудь бачили

Англійський нападник Ман Сіті висловився про нічию у матчі з Реалом.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал і Манчестер Сіті не виявили сильнішого у наелектризованому матчі.

Нападник "містян" Філ Фоден поділився враженнями від минулого протистояння на Сантьяго Бернабеу.

"У мене невелика травма ноги, але є трохи часу, щоб відновитися, тому я сподіваюся, що зможу зіграти у матчі-відповіді. Для вболівальників це, мабуть, був один із найкращих матчів, які вони, можливо, могли бачити. Дві чудові команди з, ймовірно, найкращими нападниками в світі продемонстрували рівну гру з великою кількістю голів.

Коли ви відставали в рахунку, це не змінило план гри. Вони добре відповіли двома швидкими голами. Але ця команда пройшла довгий шлях. Ми ніколи не не опускаємо голови і знаємо, що ми можемо повернутися в будь-який момент. Це чудова команда, частиною якої я є.

З тим, як ми володіли м’ячем, вони трохи втомилися. З часом гра, здавалося, стала більш відкритою. Ми приняли правила гри і мали кілька шансів у другому таймі. Я радий максимально використати свій момент. Це фантастичний результат для виїзного матчу", — цитує слова Фодена офіційний сайт УЄФА.

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