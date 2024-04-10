Гвардіола: Дах Сантьяго Бернабеу? Мені більше подобається дивитися на небо, якщо чесно

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Реала.

Англійський Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала на власному полі.

Реал — Манчестер Сіті 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Мені здається, що глядачі добряче розважились, бо гра завершилась із шістьма голами.

Було просто неможливо контролювати переходи Мадрида до атаки. Ми втрачали м’яч, коли ним володіли начебто дуже майстерні гравці, занадто втрат було.

Реал на власному полі знає, що гра ніколи не закінчується на швидкому голі, але й ми грали дуже добре, незважаючи ні на що. Ми створювали все більше і більше небезпеки й у підсумку змогли забити два чудових голи.

У перерві я сказав гравцям, що залишилися ще 45 хвилин сьогодні й 90 хвилин за тиждень, і якщо вони будуть атакувати так неорганізовано, то нічого не вийде. Треба було бути набагато спокійнішими, смикати суперників і чекати, коли з’являться такі голи, як забили Фоден та Гвардіол.

Зупинити контратаки Реала? Не буває нічого неможливого, але це дуже складно зробити. Ви повинні просто мінімізувати їхній вплив у такому випадку. У них є гравці, щоб робити дриблінг, а також є Кроос, який рухає команду так, як може робити тільки Тоні. Ми візьмемо результат цієї гри й підготуємо щось на другий матч.

Де Брюйне? Ми все узгодили перед грою, Кевін був в стартовій одинадцятці, але в останній момент прийшов до роздягальні і сказав, що не може грати. У нього була блювота і він почувався дуже погано, і ми сподіваємось, що в середу вдома він гратиме. Він бачить речі і пасує тоді, коли ніхто інший не бачать.

Дах Сантьяго Бернабеу? Мені більше подобається дивитися на небо, якщо чесно. Стадіон справляв вражаюче враження, але тепер Флорентіно має подбати про газон. Я сьогодні не виходив на поле, про це мені сказали мої гравці. Коли я грав у футбол, на Бернабеу завжди була трава немов килим. Але не сьогодні", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 квітня.