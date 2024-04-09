Реал із Луніним та Манчестер Сіті зіграли внічию в наелектризованому матчі

09 квітня 2024

Реал — Манчестер Сіті, Getty Images

Не вистачить слів, аби описати те, що відбувалось на Сантьяго Бернабеу в першому чвертьфіналі.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Реал — Манчестер Сіті 3:3
Голи: Діаш, 12 (авт.), Родріго, 14, Вальверде, 79 — Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 70

Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 72) — Беллінгем — Родріго (Діас, 72), Вінісіус (Хоселу, 86).

Манчестер Сіті: : Ортега — Стоунз, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі — Сілва, Фоден (Аканджі, 87), Ковачич, Гріліш — Голанд.

Попередження: Чуамені, Карвахаль — Аканджі, Діаш, Сілва
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