Реал із Луніним та Манчестер Сіті зіграли внічию в наелектризованому матчі

Не вистачить слів, аби описати те, що відбувалось на Сантьяго Бернабеу в першому чвертьфіналі.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Манчестер Сіті 3:3

Голи: Діаш, 12 (авт.), Родріго, 14, Вальверде, 79 — Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 70



Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 72) — Беллінгем — Родріго (Діас, 72), Вінісіус (Хоселу, 86).



Манчестер Сіті: : Ортега — Стоунз, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі — Сілва, Фоден (Аканджі, 87), Ковачич, Гріліш — Голанд.



Попередження: Чуамені, Карвахаль — Аканджі, Діаш, Сілва