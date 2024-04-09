Жезус: Кейну немає рівних в завершенні атак

09 квітня 2024

Жезус: Кейну немає рівних в завершенні атак

Нападник Арсеналу Габрієль Жезус висловився перед матчем з Баварією в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 9 квітня, в Лондоні зійдуться Арсенал та Баварія в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку нападник "гармашів" Габріель Жезус поділився думками щодо протистояння.

"Усі знають, який класний гравець Гаррі Кейн. Я вважаю, що йому немає рівних в завершенні атак. Приємно грати проти такого майстра. Звичайно, ми спробуємо закрити його та виграти цей матч. Але справа не тільки в Кейні – у них є Сане, мій старий друг, Мусіала, Коман, Мюллер, Гнабрі. У Баварії багато чудових гравців", — сказав Жезус.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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