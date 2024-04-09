Артета: Баварія — це не тільки Кейн

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився перед матчем з Баварією в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 9 квітня, в Лондоні зійдуться Арсенал та Баварія в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку наставник "гармашів" Мікел Артета поділився думками щодо протистояння.

"Баварія — це не тільки Кейн. Це ще 10 гравців стартового складу. Ми добре знаємо, на що здатні ці хлопці і Кейн. Його статистика за останні десять років вражає. Він може забивати по-різному і навколо нього є гравці, які надають йому такі можливості. Наше завдання – завадити їм", - сказав Артета.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.