Сане: Сподіваюся, що Кейн продовжить свою серію проти Арсеналу

Нападник Баварії Лерой Сане висловився перед матчем з Арсеналом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 9 квітня, в Лондоні зійдуться Арсенал та Баварія в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку півзахисник "роттен" Лерой Сане поділився думками щодо протистояння.

"Сподіваюся, що Гаррі Кейн продовжить свою серію проти Арсеналу. Він завжди нам допомагає та забиває багато голів. Цей матч буде особливим для нього, і він з нетерпінням на нього чекає. З ним дуже легко грати, бо він дуже розумний гравець.

Ми хочемо добре зіграти протягом усього матчу, хочемо діяти зосереджено та досягти успіху. Нам треба діяти енергійно та показати, на що ми здатні. Ми хочемо виграти цей матч.

Арсенал — дуже хороша команда, яка показує агресивний атакувальний футбол, але при цьому надійна в захисті. Це буде важкий матч. Потрібно показати, які у нас сильні сторони, як у команди", - сказав Сане.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.